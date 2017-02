Raufaser rezensiert: Between East and West von Netherfell

Fremd, jugendlich, ideenreich: Das ist der erste Höreindruck von „Between East and West“ der polnischen Band Netherfell. Schneller, eingängiger Melodic-Death-Metal trifft bei Netherfell auf verschiedenste Folklore-Melodien. Anders als Genre-Kollegen wie Arkona, Metsatöll oder Percival bzw. Percival Schuttenbach, die sich musikalisch auf eine folkloristische Tradition festgelegt haben, übernimmt Netherfell Instrumente und Melodiestrukturen verschiedener Kulturen. Mal klingt es keltisch, fast irisch – daran hat vor allem die Tin Whistle einen großen Anteil – im nächsten Moment dank der wunderbaren weiblichen Stimme melancholisch-osteuropäisch und schließlich weckt ein dichter Klangteppich aus Dudelsackpfeifen Erinnerungen an deutschen Mittelalterrock. Balaleika, Violine, Drehleier und Blockflöte werden ebenfalls eingebunden. Zu meiner Überraschung klingt das aber nie gekünstelt oder übertrieben bombastisch. Netherfell wissen ziemlich genau, wann welches Instrument an der Reihe ist und wie man es spielen muss. Unübersichtlich wird es auch nicht. Die eher überraschungsarme Metal-Instrumentierung gibt einen soliden Rahmen vor, in dem sich die folkloristischen Instrumente austoben dürfen.

Das ähnelt einen rotem Faden, an dem auch die männliche Stimme ihren Anteil hat. Diese ist durchaus variabler als man im ersten Moment denkt und tendiert eher zu wütenden Screams und Shouts als zu tiefen Growls. Ob einem das im Einzelfall gefällt, muss jeder selbst entscheiden. Im Gesamtkonzept gehen die einzelnen Elemente Gesang, Metal und Folklore jedoch wunderbar auf. Dadurch beweisen Netherfell, dass sie sowohl die musikalischen Fähigkeiten als auch die Innovationskraft besitzen, den in den letzten Jahren festgefahrenen Metal zwischen Folk und Pagan neue Ideen zu geben.