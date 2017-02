Raufaser: Mit Beastless im Studio

In der neuen Episode Raufaser an diesem Dienstag werden wir die Paderborner Rocker Beastless zu Gast haben. Die Vier Senkrechtstarter haben uns Einiges zu ihren Albumaufnahmen in LA und über weitere Pläne zu berichten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit ihre letzte EP und andere Extras zu gewinnen. Wie das abläuft erfahrt Ihr in der Sendung am Dienstag um 21 Uhr mit Dominik und Oli an der Moderation.

Und nicht vergessen: Am Mittwoch ist Campusradiotag und Raufaser sendet um 17 Uhr. Ihr könnt uns gerne im Studio auf H1 besuchen und um 13 Uhr gibt es dort ebenfalls eine Info-Veranstaltung für alle Interessierten.