Paramtamtam! Pschhht!

L'UniCo ist das Campusradio der Universität Paderborn, betrieben von Studenten, für alle! Wir senden rund um die Uhr werbefrei über das Internet und per UKW von der Uni aus im Kreis Paderborn, davon im Semester wochentags durchschnittlich 8 Stunden moderierte Live-Sendungen, 5 mal (?) Nachrichten vom Deutschlandfunk und die beste Playliste unserer eigenen Musikredaktion.

Macht mit! Wir bieten euch Praxiserfahrungen in der (Musik-)Redaktionsarbeit, Moderation, Marketing und Technik – alles was das Herz begehrt. Neugierig? Schaut vorbei, Dienstags und Donnerstags von 13-14 Uhr in H1.327 oder nehmt mit uns Kontakt auf.