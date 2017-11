Hendrik live

Eher in Köln und Mannheim bekannt, legt Hendrik diesen Freitag ab 20 Uhr in der Lötlampe, Warburger Str. 37 in Paderborn auf. Es gibt ein buntes Potpourri der tanzbaren Musik auf die Ohren: Von melancholischem House (ja, richtig gelesen^^), über poppiges Dance-House und zum Schluss noch mal steil nach vorne. Ist elektronische Musik dein Herzblatt, dann starte doch mal besser hiermit ins Wochenende. Live vor Ort oder im Radio, natürlich bei L’UniCo.

L'UniCo auf den SocialMedia-Plattformen