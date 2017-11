WDR5 Literaturmarathon 2017 bei L’UniCo

Am heutigen Tage(Freitag, 10.03.2017) findet im Rahmen der lit.COLOGNE der WDR5 Literaturmarathon statt. L’UniCo überträgt das Ganze für 24 Stunden live im Stream oder über 89,4 UKW. Thema dieses Jahr ist „100 Bücher über das Reisen“. Mit dabei sind Klassiker der Weltliteratur wie „Moby Dick“, „In 80 Tagen um die Welt“ und „Fear and Loathing in Las Vegas“. Als Sprecher fungieren u.a. Nessy Tausendschön, Bettina Böttinger und Kai-Magnus Sting. Los geht es um 22:15.

