Albumrezension: Nothing But Thieves – „What Did You Think When You Made Me This Way?“

Seit 6 Jahren gibt es Nothing But Thieves erst, dennoch haben die Jungs in UK schon zwei Top-10-Alben vorzuweisen. Nun kommen sie mit einer neuen EP um die Ecke, die den nicht ganz so einprägsamen Titel „What Did You Think When You Made Me This Way?“ trägt. Moritz hat überprüft, ob sie kurzweiliger als ihr Titel ist.

Der Festivalsommer ist längst vorbei und somit liegt auch mein erster Live-Eindruck der 5-köpfigen Band Nothing But Thieves aus Essex ein paar Monate zurück. Allerdings schickt uns die Band mit neuer Musik in den Herbst.

Die vier-Song-EP „What Did You Think When You Made Me This Way?“ knüpft sound- und stimmungstechnisch an ihr letztes Album an. Die EP ist geprägt von einem guten stimmungsvollen Mix aus synthetischen und akustischen Sounds. Gepaart mit dem absolut hochkarätigen Gesang und den mal klassisch und mal progressiv anmutenden Songstrukturen und Spannungsbögen sind die vier Songs ein erfrischender und spannender Herbst-Soundtrack.

Besonders hervorzuheben sind (wie oben bereits erwähnt) die leidenschaftlichen, mal elegisch zitternden, mal aggressiv und verzweifelt geschrienen Gesangsparts. Auch die Gitarren klingen eben nicht so, wie man Rockgitarren aktuell erwartet, sondern bringen frische ungewohnte Sounds ins Gesamtbild mit. Leider reiben sich manche Melodien zu sehr mit dem Instrumental und es fehlt die letzte Catchyness in den Refrains. Außerdem sind mir zwei Basssolo-Parts innerhalb von vier Songs zu viele.

Insgesamt gibt es von mir (besonders für gesangsaffine Musikörer*innen) eine dringende Empfehlung für die neue Nothing But Thieves EP.

(Moritz Herrmann)