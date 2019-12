CAMPUS RADIO PREIS 2019

© Landesanstalt für Medien NRW – Facebook



Am vergangenen Samstag fand an der Technischen Universität Dortmund der Campusradio-Tag und der dazugehörige Campusradio-Preis 2019 statt. Auf dem Programm standen eine Vielzahl von interessanten Workshops und Beiträgen, sowie die Möglichkeit, sich mit anderen Campusradios aus Nordrhein-Westfalen auszutauschen. Für L’UniCo waren dieses Jahr Talea Rullkötter (2. Vorstand), Laura Schiller (Chefredaktion Musik), Felicia Kret (Raufaser), Jamie Bachmann (Breakfast@L’UniCos) und Zara Akopyan (Chefredaktion Wort) mit dabei. Was wir an diesem vollgepackten Tag so alles erlebt haben, verraten wir Euch!

Los ging’s um 12 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch Norman Stahl, dem ersten Vorstand von eldoradio* (Dortmund), Prof. Dr. Michael Steinbrecher – Professor für fernseh- und crossmedialen Journalismus (TU Dortmund) sowie Mechthild Appelhoff – Leiterin Förderung Landesanstalt für Medien NRW (Düsseldorf). Direkt im Anschluss daran gab es einen kurzen Vortrag von Reinhard Karger vom Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (Saarbrücken) zum Thema Künstliche Intelligenz. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack dafür, was uns im Laufe des Tages noch so erwarten sollte.

Über den Nachmittag verteilt haben wir an folgenden Workshops teilgenommen:

Fake News im redaktionellen Alltag erkennen – Welche Tools funktionieren?

Moderne Höreransprache durch Social Media – Welche Strategien verfolgen die Campusradios?

Podcasts im Campusradio kreativ umgesetzt – Best Practice

Nah dran für die Zielgruppe: Wie (Musik-)Festivals erlebbar werden

Sportjournalismus im Campusradio – (K)ein Thema?

In den Workshops gab es immer eine/n Moderator*in eines jeweiligen Campusradios, sowie ein „Panel“ – also eine Art Diskussionsrunde – bestehend aus Redakteur*innen weiterer Campusradios sowie einem/r Expert*in aus der Medienbranche. Im Workshop zu „Fake News“ beispielsweise hat uns Journalist Martin Klostermann Tipps dazugeben, welche (technischen) Tools man benutzen kann, um bei der Recherche und Ausarbeitung von Nachrichten auf keine Falschinformationen zu stoßen und im schlimmsten Fall auf der eigenen Plattform weiterzuverbreiten. Auch sehr interessant war der Workshop „Moderne Höreransprache durch Social Media“, wo wir über „Go’s“ und „No-Go’s“ bei der Arbeit auf den sozialen Netzwerken gesprochen haben. Die verschiedenen Campusradios haben im Penal verraten, welche Strategien sie nutzen, um sich und ihr Campusradio im Netz zu präsentieren. Tipps gab es auch hier wieder von einem Experten, diesmal vom Digitalberater Gavin Karlmeier.

Auch zu den Themen „Sportjournalismus“ und „Podcast“ haben wir sehr guten und kreativen Input bekommen. Wie können wir über Sport berichten, ohne uns nur auf die Sportergebnisse zu fokussieren? Wie kann man kreative Podcast im Campusradio umsetzen und gewinnt man dadurch überhaupt mehr Hörer*innen? Eine weitere wichtige Frage sollte im letzen Workshop bearbeitet werden, nämlich wie man Musikfestivals für die Hörer erlebbar machen kann. Im Penal waren diesmal auch wir von L’UniCo vertreten. Laura – Leiterin der Musikredaktion – hat dort von unserer L’UniCo-Bühne beim alljährigen AStA-Sommerfestival erzählt und wie wir bisher von Musikfestivals, die wir besucht haben, berichteten. Auch hier gab es viele Ansätze, wie man so eine Berichterstattung kreativer und für den Hörer interessanter gestalten kann.

Zum Ende wurde es dann noch einmal etwas spannend, denn um kurz vor 19 Uhr fing die Verleihung des diesjährigen Campusradio-Preises an. In insgesamt sieben Kategorien und einem Sonderpreis wurde die Arbeit der verschiedenen Campusradios ausgezeichnet. Die Gewinner*innen aus diesem Jahr sind:

Kategorie „Moderation“ – Max Hengesbach (Radio Q, Münster)

Kategorie „Hochschule“ – Antonius Tix (eldoradio*, Dortmund)

Kategorie „Wissenschaft“ – Katja Sterzik (eldoradio*, Dortmund)

Kategorie „Innovative Programmleistung“ – Laura Eichler, Vincenzo Moschetta (Kölncampus, Köln)

Kategorie „Musiksendung“ – Greta Hey (Kölncampus, Köln)

Kategorie „Kollegengespräch“ – Rebecca Küsters (eldoradio*, Dortmund)

Kategorie „Interview“ – Marie Brand (Radio Q, Münster)

Sonderpreis der Campusradio-Preis-Jury – Felix Eichert (Kölncampus, Köln)

Wir von L’UniCo gratulieren allen Gewinner*innen ganz herzlichen zu ihren Campusradiopreisen und bedanken uns sowohl bei eldoradio*, die an diesem Tag fantastische Gastgeber waren, als auch bei der Landesanstalt für Medien NRW, welche den Campusradio-Preis überhaupt erst möglich macht. Es war ein ereignisreicher Tag für uns, von dem wir mit ganz viel neuer Motivation wieder zurück nach Paderborn gekommen sind.

Text: Zara Akopyan