Bei schönstem Wetter hatte Redakteur Jonas die Chance mit der international bekannten Performance-Künstlerin Nezaket Ekici zu sprechen. In dem Beitrag spricht sie über ihre Kunst und ihr kommendes Projekt über die Pader.

Die Performance „Ohne das Alte ist das Leben nicht neu“ findet am 26. August 2023 an den Paderquellen statt.

Anmeldung zur Teilnahme an der Performance an susanne.kirchner@onlineredaktion

Text und Beitrag: Jonas Mikolajczak