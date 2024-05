Leap – „The Dark Habits Tour“

Wenn das Konzertvenue vor der Show kapazitätsmäßig erhöht wird, dann ist klar, die Nachfrage ist hoch und der Act muss gut sein! Die britische Indie-Rock Band Leap trat am 16. April im Rahmen ihrer „The Dark Habits Tour“ in Hannovers 60-Jahre Halle auf.

Supportet wurden sie von der Salzburger Band Please Madame, die extra für diesen Auftritt aus dem Süden mit dem Auto anreisten. Diese fanden großen Anklang beim Publikum, besonders mit ihrem bis dahin noch unveröffentlichten Song „What keeps me up“, dessen Chorus selbst die letzte Person im Raum zum Mitsingen brachte. Die lange Anreise war es also Wert!

Nun ein Leap zum Hauptakt.

Die Band Leap, bestehend aus Sänger Jack Balfour Scott, Gitarrist Adam Mason, Bassist Declan Brown und Schlagzeuger Hector Cottam kamen in voller Rock-Attitüde auf die Bühne. Lederjacken und dunkle Outfits fanden dort ihren rechtmäßigen Platz. Diese blieben jedoch hitzebedingt nicht lange an.

Da die 60-Jahre Halle viel Platz aufweist, bot sich immer wieder die Gelegenheit für Moshpits, von denen sich Sänger Jack nicht fernhielt. Die Publikumsinteraktion zeichnete sich daher sehr durch die Nähe zur Band aus. Diese Nähe durfte ein Konzertbesucher besonders intensiv erleben, denn Jack sprach öfters mit ihm während der Pausen zwischen den Songs. Man könnte meinen eine Freundschaft entstand.

Die Setlist war bunt gemischt mit Songs der „Dark Habits“ EP, wie auch der älteren „One Million Pieces“ EP und bot viel Abwechslung. Wenn man Leaps Musik in 3 Worten beschreiben müsste, würde ich dies mit: mächtig, energiegeladen und textlich mitreißend tun. Der Song „Exit Signs“ ist dafür ein gutes Beispiel. Insgesamt bieten die vier Musiker in ihren Songs musikalisch viel Dynamik, welches die Musik umso spannender macht und Live Energie erzeugt.

Zum Schluss durfte natürlich auch ein Encore nicht fehlen und mit diesem fand das Konzert mit der neuesten Single „One Way Out“ seinen gebührenden rockigen Abschluss.