MRCY – Soul Musik, die das Herz verzaubert

Wenn deine Seele plötzlich ruhig wird, dann hörst du MRCY. Das Sänger-Produzenten Duo aus Großbritannien stand Anfang März im ausverkauften Hamburger Docks, als Support-Act von den Black Pumas, auf der Bühne. MRCY sind Sänger Kojo Degraft-Johnson und Produzent Barney Lister. Diese haben Anfang Mai über das Plattenlabel Dead Oceans ihr Debutalbum „Volume 1“ herausgebracht.

Zum Zeitpunkt des Konzertes waren erst zwei Singles veröffentlicht, nämlich „Lorelei“ und „Flowers in Mourning“, welche schon vielversprechend auf die kommende Musik zu hoffen verließen. Es sind Lieder, die einen durch ihren starken Klangcharakter in eine andere Welt katapultieren. Eine Welt, in der Gefühle intensiv gefühlt werden und sich auf all die Facetten des Lebens eingelassen wird. MRCYs ganz besonderer Touch liegt in der Mischung aus Soul, wie auch Elementen der Dub und Reggea Musik, wie Barney Lister uns im Interview persönlich erzählt hat. Link zum Interview unten!

Das Publikum wurde von Kojos vielseitiger Stimme geradezu verzaubert, denn neben den stimmlich mächtigen Parts, ließ Kojo uns auch die zärtliche Seite seiner Stimme hören. Ein All-rounder im wahrsten Sinne des Wortes! Nicht nur beim Publikum entfachte das Konzert große Freude, auch auf Seiten der Musiker war die Leidenschaft hinter ihrer Performance sehr zu spüren. Barneys Lächeln zeugte nur so von Freude, während er beim Bass spielen zum Rhythmus groovte.

Aufgrund der vielen unveröffentlichten Songs im Set war das Konzerterlebnis äußerst besonders, denn es war für alle wirklich der erste Eindruck der Musik und dies machte das Zuhören umso spannender.

Sonst hat für die ultimative Soul-Experience nurnoch ein Glas Wein gefehlt.

Ein Grund mehr MRCY nochmal Live zu erleben!

Text: Corinne Djamlan