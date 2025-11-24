L’UniCo V-Tipp – WDR Comedy Kitchen in der Mensa Academica

Diesen Freitagabend verwandelt sich die Mensa hier an der Uni in eine große Stand-Up Bühne – denn dann findet die WDR Comedy Kitchen statt. Mit dabei ist Falk Pryczek und er hat uns verraten, worauf wir uns am Freitag freuen können:

„Das Lineup ist mega gut und das ich beim Hosting alles geben werde. Und dann hoffen wir mal, dass das eine gute Crowd ist. Comedy ist ja immer ein Wechselspiel. Ich kann nur versprechen, dass ich alles gebe.“

Neben Falk sind aber noch ganz andere Comedians am Start: Björn von Morgenstern, Joespha Walter, Anna Bartling und Kawus Kalantar. Also ne richtig gute Mischung.

Falk selbst kommt zwar nicht aus Paderborn, freut sich aber schon sehr mal wieder in der City zu sein:

„Ich weiß, es klingt immer gelogen, wenn jemand sagt, er freut sich, nach Paderborn zu kommen. Aber ich war ein paar Jahre lang Opener von Till Reiners. Und Paderborn, ich sage mal so: Ich war überraschend oft in meinem Leben für so ein Berliner Großstadtarschloch in Paderborn. Ihr habt einen der besten Mexikaner Deutschlands. Ich vergesse immer seinen Namen. Der hat eine fantastische Suppe. Deswegen, ich komme gern nach Paderborn. Ich bin da richtig gerne.“

Die WDR Comedy Kitchen findet diesen Freitagabend (28.11.) um 19.00 Uhr in der Mensa Academica in der Uni Paderborn statt. Tickets gibt es unter wohlsein-ticket.io, der Eintritt kostet 19.99 Euro.

Bildquelle: @Wohlsein.

Über dieses Thema berichtete Breakfast@L’UniCo’s am 24.11.2025.