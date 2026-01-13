13. Januar 2026 | Late Night Paderborn | Keine Kommentare | Late Night Paderborn

Hey wir sind Merlin, Emily, Finnja und Lukas – vier Studierende aus Paderborn, die in ihrem Podcast „Late Night Paderborn“ über alles sprechen, was das Studentenleben hier so ausmacht.

Wir quatschen über den Unialltag, WG-Abenteuer, Paderborn-Stories, peinliche Momente und noch vieles mehr. Hauptsache gute Laune und alles was sonst so passiert!

Hier findest du immer die aktuellsten folgen!

Wann? Donnerstags 20 bis 21 Uhr ca.



