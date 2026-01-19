„Wir sind ein Best-of unserer Einflüsse“ – Hvrt im Interview

Das Stilgemisch der Bielefelder Band Hvrt lässt sich nur unter Schwierigkeiten beschreiben: Irgendwo zwischen Sludge, Death Metal und Hardcore fluchen sie auf den Wahnsinn dieser Welt. Zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Cancerbloom“ vergangenen Dezember trafen wir Frontmann Stefan Braunschmidt, um gemeinsam über ihre Einflüsse, Aufnahmetechiken und Botschaften zu schnacken.

Wer Hvrt in nächster Zeit noch live erleben möchte, kann das an folgenden Terminen:

– 23. Januar – Papagei, Minden (mit Codename Hydra)

– 13. Februar – Paderborn, Alles ist gut (mit Necrotic Woods und Garden Of Sinners)

– 07. März – Steinheim, Still Reaching For Darkness Festival

Interview: Saskia Becker

Grafik: „Cancerbloom“ Albumcover