Der Lichtblick-Film der Woche – Stand by Me

26. Januar 2026 | Breakfast at LUnicos | Keine Kommentare | Allgemein , Breakfast @ L'UniCo's

Benannt nach dem Song von Ben E. Kings, folgt Stand by Me der Mission der besten Freunde Vern, Gordie, Chris und Teddy Ende der fünfziger Jahre. Ihr Ziel: die im Wald liegende Leiche eines vom Zug überfahrenden Jungen zu finden und somit zu Helden zu werden. Im Laufe ihres Tagesmarsches auf den Eisenbahnschienen müssen sich die Vier nicht nur durch tiefste Wälder kämpfen und dabei ihren Mut auf die Probe stellen, sondern werden auch mit harten Lebensrealitäten konfrontiert.

Noch heute gilt Stand by Me als einer der bedeutenden Vertreter des Coming-of-age Films. Regisseur Rob Reiner wagte hiermit einen großen Stimmungswechsel in seiner Filmographie von Comedy zur Verfilmung der Novelle von Stephen King „Die Leiche“ (1982). Besonders Hauptdarsteller River Phoenix wurde nach der Veröffentlichung von Kritikern als Ausnahmetalent anerkannt.

Kleiner Fun-Fact: In dem Film spielt auch der junge Will Wheaton eine der Hauptfiguren. Manche kennen ihn vielleicht aus Bing Bang Theorie.

Dienstag (27.01.) läuft Stand by Me ab 20.30 Uhr im Pollux in Paderborn. Hingehen lohnt sich!

Über dieses Thema berichtete Breakfast@L’UniCo’s am 26.01.2026. Ein Beitrag von Marius Meyer und Gideon Kriete.