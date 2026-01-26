Schluss mit Prokrastination! – Wie ihr Bildschirmzeit reduziert

26. Januar 2026 | Breakfast at LUnicos | Keine Kommentare | Allgemein , Breakfast @ L'UniCo's

Bildquelle: Gerd Altmann

Im Durchschnitt hängen wir 3 Stunden pro Tag am Handy. Für viele ist der Griff zum Smartphone das Erste, was sie nach dem Aufwachen machen. Ob das aber so gut ist, ist eine andere Frage.

Wir haben 3 Tipps für euch, wie ihr eure Bildschirmzeit reduziert und euch besser auf eure Klausur oder Hausarbeit fokussieren könnt.

Verzicht auf Kurzvideos am Morgen:

Morgens direkt nach dem Aufstehen keine Kurzvideos mehr. Das ist am Anfang echt ungewohnt, aber eine super Gelegenheit, auf den ersten Dopaminkick am Morgen zu verzichten. Fokus-Apps:

Gegen Prokrastination helfen auch Fokus-Apps, die euch davon abhalten, ans Handy zu gehen. Das sind Apps wie Focus Booster oder Forest. Bei Forest stellt ihr zum Beispiel einen Timer ein, wie lange ihr euer Handy nicht nutzen wollt. Dann pflanzt ihr einen virtuellen Baum, der so lange wächst, wie ihr euer Handy in Ruhe lasst. Am Ende bekommt ihr Coins und könnt damit andere Dinge in der App freischalten. Wenn ihr die App beendet oder sie verlasst, stirbt der Baum. Und das will niemand! Farbfilter:

Wenn das alles nichts hilft, gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Farbfilter einzustellen. Dann werden zum Beispiel alle Inhalte nur noch in Grau angezeigt, und weil das wirklich nicht geil aussieht, habt ihr weniger Bock, Zeit am Handy zu verbringen.

Es gibt also viele Möglichkeiten, die Bildschirmzeit am Handy zu reduzieren. Probiert das doch einfach mal aus!

Ein Beitrag von Gideon Kriete. Über dieses Thema berichtete Breakfast@L’UniCo’s am 26.01.2026.