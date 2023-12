Konzertbericht: Glauque

Im Rahmen ihrer „Les gens passent, le temps reste“ Tour ihres gleichnamigen Debutalbums machte die belgische Gruppe Glauque am 23. November 2023 im Hamburger Knust halt.

Der Bandname „Glauque“, aus dem Französischen stammend, ist mehrdeutig und steht zum einen für düsteres, trauriges, aber zum anderen auch für eine spezielle Art von grüner Farbe, die leicht ins blaue geht. Man spricht vom Meeresgrün. Genauso wie die Tiefe des Meeres, überzeugt Glauques elektronische Musik mit ihren tiefgründigen, poetischen Lyrics über Existenz und Leben im digitalen Zeitalter. Dabei vereinen sich Elemente von Rap, Ambient und Industrial Sounds.

Persönlicher Favorit war der Titel „Plane“ von der 2020 erschienenen EP „Glauque“, wo der Sänger auf der Bühne nicht davor zurückschreckte, gefühlvoll und lauthals zu schreien. Die Kraftvon bewussten Pausen und stillen Momenten werden in ihrer Musik klar deutlich und ziehen die Hörer*innen in den Bann.

Außerdem erstaunlich ist, dass sich ein Konzertbesuch selbst bei nicht vorhandenen Französisch Kenntnissen anbietet, da die Live-Performance dermaßen ausdrucksstark ist, dass über die Sprache hinweg die Musik das Feeling unglaublich gut vermittelt. Glauques Konzerte sind ein äußerst immersives Erlebnis, welches mich sogar dazu verleitete, die Augen zu schließen, um mich in die Tiefe der Klanglandschaften fallen zu lassen. Letzteres war dadurch gegeben, dass die Lichtshow, der Sound und die Band sehr gut aufeinander abgestimmt waren, sodass die Performance auf Anhieb ergreifend für das Publikum gewesen ist.

Es fühlte sich ein wenig wie ein kollektives Trance-Erlebnis an, welches durch die Musik hervorgerufen wurde, wobei man sich so derart entspannt auf die Musik und die ganze Bühnenperformance einlassen konnte, dass in dem Moment alle sonstigen Alltagssorgen verfielen. Dies unterstrich das wild tanzende Publikum.

Nach der Show war ein Teil der Band am Merch-Stand anzutreffen und sie wirkten sehr freundlich und bodenständig. Dazu das Bild mit dem Sänger (Mitte), dem Drummer (Rechts) und mir.

Für alle, die elektronische Musik feiern, lohnt es sich Glauque live zu sehen!